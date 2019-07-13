Опубликован календарь праздников и выходных на 2020 год

Утвержденный календарь праздничных дней в 2020 году опубликовало на своей странице в Twitter Правительство России.

В сообщении правительства указано, что выходные суббота и воскресенье 4 и 5 января совпадают с праздничными днями новогодних каникул, поэтому они переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Поэтому в начале мая россияне будут отдыхать пять дней подряд — с 1 по 5 мая включительно(с пятницы по вторник).

Нерабочими праздничными днями в 2020 году также будут 1–8 января, 24 февраля (понедельник), 9 марта (понедельник), 11 мая (понедельник), 12 июня (пятница) и 4 ноября (среда).