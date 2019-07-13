Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений

Об этом журналистам сказал один из членов делегации, не раскрыв подробности.

В начале месяца Токио ужесточил контроль за экспортом Сеулу трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов для различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получить специальное разрешение.

Отношения между странами обострились прошлой осенью, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию выплатить компенсации четырем корейским работникам за принуждение их к труду в годы Второй мировой войны.