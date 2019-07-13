Палата Представителей США запретила президенту США Дональду Трампу наносить удары по Ирану одобрения Конгресса

По конституции США вопросы внешней политики разделены между президентом и Конгрессом. Но в последние десятилетия этот баланс существенно сдвинулся в пользу института президента. С приходом к власти Дональда Трампа, действия которого во внешней политике оказались непредсказуемы, Конгресс пытается восстановить равновесие. Два года назад законодательная власть уже запретила Трампу снимать санкции с России без одобрения Конгресса. Вчера Палата представителей — в голосовании, поддержанном обеими партиями, приняла резолюцию, которая обязывает Дональда Трампа получать одобрение Конгресса, прежде чем нанести удар по Ирану (при этом никак не ограничивает в нанесение удара в ответ на атаку со стороны Тегерана).

В июне США и Иран оказались на грани военного столкновения — после того, как Тегеран сбил американский дрон, Трамп сначала написал угрожающий твит, а через два дня заявил, что остановил военный удар по Ирану за 10 минут до его нанесения. Несмотря на громкую риторику, президент США оказался самым миролюбиво настроенным в своей администрации — он заявил, что остановил атаку, когда генералы ему сообщили, что в ее результате погибнет около 150 человек — и было бы непропорциональным ответом на сбитие беспилотного дрона, посчитал Трамп.

Поправка по Ирану была принята в рамках закона о военном бюджете США на 2020 год (который составит 733 миллиарда долларов). Сенат, скорее всего, попытается ее исключить, что потенциально может привести к новому правительственному шатдауну.