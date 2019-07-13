Британская полиция начала расследовать утечку депеш своего экс-посла в США

Дипломат Ким Даррок был вынужден покинуть пост из-за утечки сообщений, в которых он критиковал президента США Дональда Трампа. Полиция призвала виновного в публикации посланий сдаться и не тратить время следствия, — передает телеканал Sky News. Даррок в своих письмах называл Трампа некомпетентным, а его администрацию – неумелой. После утечки сообщений, глава Белого дома сказал, что Вашингтон больше не будет работать с дипломатом.