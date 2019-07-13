Правительство Севастополя отправлено в отставку вслед за губернатором

Как сообщалось ранее, Дмитрий Овсянников сложил полномочия по собственному желанию. Позавчера российский президент подписал соответствующий указ. Позже источник «Новой газеты» рассказал, что экс-глава покинул свой пост по требованию Кремля. Как утверждается, недовольство Москвы вызвали многочисленные финансовые нарушения и низкие рейтинги региональных властей.

Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя стал Михаил Развожаев.