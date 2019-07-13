Россиянам приходится тратить на продукты почти 40 процентов дохода

Это, как пишет РБК, следует из результатов опроса Сбербанка. Рост доли расходов на продовольствие – признак обеднения населения, уверены экономисты.

На еду приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления населения. С апреля по июнь у россиян уходило на продукты 39% дохода. Это почти на процент больше чем в аналогичный квартал прошлого года, отмечается в опросе Сбербанка. Исследование он не обнародует, публикует только релиз об индексе потребительских настроений, пишет РБК, в его распоряжении есть опрос. Продовольственная инфляция опережает рост реальных доходов населения. Пока они серьёзно не вырастут, расходы на еду останутся высокими, прогнозируют аналитики Сбербанка.

По данным Росстата, темпы рост цен на многие товары сильно превзошли инфляцию. Больше всего по итогам прошлого года подорожали пшено и капуста. Цены на них выросли больше чем на 70%. Заметно подскочила цена на сахар, лук, яйца, куры, свёклу и морковь. Согласно опросу Сбербанка коммунальные услуги на втором месте по доле трат. На них уходит около 15-ти процентов от всего дохода. Доля расходов на ЖКХ практически не изменилась по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Реальные доходы населения продолжат сокращаться в нынешнем году. Это приведет к тому, что доля расходов на продовольствие продолжит расти, отмечают аналитики.