Действующему депутату Мосгордумы от «Единой России», ныне самовыдвиженцу Ренату Лайшеву, отказали в регистрации. Это решение было принято избирательной комиссией в 35-ом округе. Документ есть в распоряжении редакции «Эха Москвы». Лайшев – председатель попечительского совета международного фонда «Поколение», первый вице-президент Всероссийской федерации самбо и вице-президент Федерации сумо.

Подход ко всем кандидатам в депутаты Мосгордумы при проверке подписей должен быть един. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов.

Он добавил, что закон о процессе регистрации кандидатов на выборы требует изменений.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.