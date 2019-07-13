Служба безопасности Украины проводит следственные действия по делу об обстреле редакции телеканала «112 Украина» в Киеве. В ночь на субботу неизвестные выстрелили в фасад здания из гранатомета. В результате никто не пострадал, ведется розыск злоумышленников.

Генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф в связи с ЧП обратился к властям страны. Фрагменты его заявления были озвучены в новостном эфире телеканала.

Бенкендорф также поблагодарил всех людей, выразивших поддержку телеканалу.

Факт обстрела следователи рассматривают как террористический акт.