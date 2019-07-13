В Турции арестованы 25 человек, подозреваемых в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом

Об этом сообщает агентство «Сабах». Оппозиционера, проживающего в США, обвиняют в причастности попытки военного переворота, которая произошла 3 года назад.



Ранее прокуратура Анкары выдала ордера на арест полусотни военных, действующих или ушедших в отставку. Половина из них уже задержаны. Всего, как напоминает «Сабах», после переворота были арестованы 13 с половиной тысяч человек. 5 тысяч до сих пор находятся под стражей.