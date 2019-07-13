Сенаторы в США призвали президента ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным»

Эта инициатива связана с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, — говорится в сообщении на сайте Комитета по международным делам. Отмечается, что приобретение ЗРК – это «опасный сигнал стратегического объединения двух стран».

Первые поставки элементов системы начались еще вчера. После того, как турецкое Минобороны опубликовало кадры самолетов, из которых выгружается вооружение, временный глава Пентагона инициировал срочные переговоры со своим турецким коллегой. Ранее Вашингтон грозил Турции отказать в поставках истребителей Ф-35.