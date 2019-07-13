Осужденный в России украинец Сергей Литвинов вышел на свободу

Ранее, спустя несколько месяцев после его возвращения на Украину, президент страны Владимир Зеленский подписал приказ о помиловании политзаключенного.

Сергей Литвинов сегодня вышел из Диканёвской колонии Харькова, где провел последние 4 месяца после того, как его передали из России. Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его немедленном помиловании. Как только документы поступили в колонию, Литвинова выпустили. У стен исправительного учреждения его встречали журналисты, которым он рассказал о своем заключении в России.

Украинца Сергея Литвинова задержали в российской больнице в 2014 году и арестовали в частности по обвинению в массовых убийствах «мирных жителей Донбасса». Позже дело фактически развалилось, Следственный комитет снял с украинца обвинения, параллельно возбудив новое уголовное дело – на этот раз о разбое. В 2016 году Литвинова осудили на 8,5 лет колонии. Весной его передали Украине для отбывания наказания.

Правозащитники опасаются, что освобождение Литвинова даст основания России для отказа отправлять на Украину других заключенных, поскольку в Киеве нарушили соответствующую конвенцию