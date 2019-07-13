Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Он включен в список с формулировкой «за сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России». Вчера Малахов вместе с ведущей Марией Ситтель провел программу «Надо поговорить», в рамках которого был организован телемост между Россией и Украиной. Изначально он был запланирован совместно с украинским телеканалом Ньюсуан, однако, после анонса передачи, против нее выступили украинские власти, а прокуратура завела дело о покушении на госизмену.