На обвиненную в госизмене жительницу Калининграда завели дело за раскрытие латышской разведке сотрудника ФСБ

Женщина уже больше года находятся в СИЗО, однако подробности обвинения не были известны.

Сотрудник ФСБ, которого Антонина Зимина якобы сдала Латвии, вероятно, на нее и донес. В этом уверена как сама обвиняемая в госизмене женщина, так и ее отец – Константин Зимин. Он в интервью изданию «Новый Калининград» рассказал, что этот человек был старым другом его дочери и присутствовал на ее свадьбе несколько лет назад. На торжество также были приглашены знакомые из Риги. По словам Зимина, мужчина сам тогда хвастался перед гостями, что работает в ФСБ. Год назад, когда Зимину арестовали, следователи рассказали ее отцу, что ее обвиняют из-за того, что она выслала латышам фотографию своего друга и подтвердила, что он сотрудник ФСБ. Правозащитники, посетившие Зимину в СИЗО в прошлом году говорили, что, по ее словам, единственные доказательства по этому делу – фотографии с той самой свадьбы. Между тем, несколько дней назад, был также арестован муж Зиминой – юрист Константин Антонец. Его также обвиняют в государственной измене.

Дела против Зиминой и ее супруга проходят под грифом «секретно. Сам Константин Антонец утверждает, что обвинения против него полностью сфабрикованы