Обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» Союз журналистов страны назвал актом запугивания

Глава организации Сергей Томиленко в интервью телеканалу Ньюсуан сообщил, что обычно в таких случаях полиция лишь создает видимость работы.

На фоне инцидента, произошедшего этой ночью, гендиректор «112 Украина» Егор Бенкендорф выступил с заявлением в адрес властей. Его фрагменты были озвучены в новостном эфире телеканала.

Бенкендорф также поблагодарил всех, поддержавших его телеканал.

Выстрелы из гранатомета по зданию редакции совершили двое неизвестных. В Киеве проводится спецоперация по их задержанию. Произошедшее квалифицируется как теракт. В результате никто не пострадал.