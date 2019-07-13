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13:00, 13 июля 2019

Обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» Союз журналистов страны назвал актом запугивания

Глава организации Сергей Томиленко в интервью телеканалу Ньюсуан сообщил, что обычно в таких случаях полиция лишь создает видимость работы.
На фоне инцидента, произошедшего этой ночью, гендиректор «112 Украина» Егор Бенкендорф выступил с заявлением в адрес властей. Его фрагменты были озвучены в новостном эфире телеканала.

Бенкендорф также поблагодарил всех, поддержавших его телеканал.
Выстрелы из гранатомета по зданию редакции совершили двое неизвестных. В Киеве проводится спецоперация по их задержанию. Произошедшее квалифицируется как теракт. В результате никто не пострадал.



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