Два человека были задержаны на согласованном митинге КПРФ в центре Москвы

Поводом послужил негативный плакат в адрес президента Владимира Путина.

На плакате, который был поднят пенсионеркой Ниной Васильевной, было написано «Лжец Путин надоел и его муниципальный фильтр тоже». Ее обступили несколько сотрудников полиции. Они говорили, что плакат не соответствует цели митинга коммунистов, который называется «За справедливость и права граждан! Остановим произвол властей! Защитим Грудинина!» Сама пенсионерка в интервью «Эху Москвы» выразила мнение, что Путин противоречит сам себе.

После небольшой перепалки сотрудники полиции отобрали плакат, а затем позвали ОМОНовцев, которые грубо задержали пенсионерку и поддержавшего ее мужчину. Их отвели к автозакам. В это время лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил о социальной несправедливости и о том, что, по его мнению, власти оказывают давление на директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Помимо флагов КПРФ среди участников митинга были замечены и активисты других союзнических движений, в том числе «Левого фронта»

Всего в Акции в центре Москвы принимают участие около 3 тысяч человек.

В Москве на акции КПРФ «За справедливость и права граждан» собралось около 5 тысяч человек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор Левого фронта Сергей Удальцов.

«На данный момент на площади Революции собралось уже более 5 тысяч человек. Главное требование — прекратить преследование Павла Грудинина», — сказал он.

По словам политика, собравшиеся требуют прекратить произвол в отношении Совхоза им. Ленина, которое возглавляет бывший кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин. Как отмечают митингующие, власти планируют «рейдерский захват» этого предприятия.

«На митинге звучат жесткие требования: если эти нападки на Грудинина не прекратятся, начнутся бессрочные акции протеста в его защиту», — отметил он.

Кроме этого, добавил С.Удальцов, на митинге собравшиеся подняли тему годовщины пенсионной реформы. «К сегодняшнему дню можно констатировать, что реформа не продумана, вредная, не несет пользы экономике, подрывает полностью авторитет власти. Звучат требования отменить эту реформу и повысить пенсионные выплаты, потому что сегодня нищенский размер пенсий у большинства граждан», — подчеркнул политик.

На митинге присутствуют представители ЦК КПРФ, МГ и ОК Коммунистической партии РФ, Союза советских офицеров, «Левого Фронта», Движения в поддержку армии, а также других левых и народно-патриотических общественных организаций.

Акция согласована на 10 тысяч человек, проходит на данный момент без эксцессов.