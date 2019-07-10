В Ингушетии задержали бывшую сотрудницу музея репрессий по подозрении в насилии к полицейским

Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Зарифы Саутиевой Белан Дзугаев, ее отвезли в Нальчик, где поместят в изолятор временного содержания. В январе женщину уволили с должности замдиректора по научной работе Мемориального комплекса жертв репрессий. Там объяснили увольнение сокращением штата. Сама активистка называет свою отставку незаконной и связывает это с ее участием в акциях протеста из-за изменения границы с Чечней. Митинги прошли в республике осенью прошлого года.