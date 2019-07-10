Россия доставила в Турцию очередную партию компонентов для зенитных ракетных комплексов С-400

Анкара начала получать их накануне, из-за чего отношения с Вашингтоном резко обострились.

Транспортный самолёт утром приземлился на авиабазе под Анкарой. На нём новые элементы российских систем С-400, подтвердило Минобороны Турции. В ведомстве добавили, что ждут сегодня ещё несколько самолётов из России. Поставки зенитных ракетных комплексов и их компонентов Москва начала накануне. В Турцию прибыли три самолёта. Россия впервые отправила суперсовременное вооружение одной из стран НАТО. Соглашение о поставках ЗРК на 2 с половиной миллиарда долларов Россия и Турция подписали в конце 2017го года. США крайне недовольны сделкой. Всё это время Вашингтон призывал турецкие власти от неё отказаться и вместо этого купить американские противоракетные комплексы Patriot. За непослушание Соединённые Штаты грозили партнёру по альянсу санкциями, которые убеждены аналитики нанесут сильный удар по экономике Турции. Не так давно США начали воплощать угрозы в жизнь: они отказались обучать у себя в стране турецких пилотов навыкам управления истребителей-бомбардировщиков F-35. Лётчиков отстранили от тренировок. С американской стороны звучат всё более жёсткие заявления в адрес Турции. Анкара пытается погасить конфликт и не исключает, что в будущем может купить и у США их зенитно-ракетные комплексы.

Под санкции США за закупки С-400 уже попал Китай. А вот Индии, которая купила у России аналогичные комплексы за 5 миллиардов долларов, ограничительные меры пока не затронули.

Закупка Турцией С-400 у России не имеет никакого отношения к оборонным потребностям страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал военный обозреватель Александр Гольц.

Он при этом добавил, что комплексы С-400 – это весьма продвинутый и высокотехнологичный вид вооружений.

Поставки Россией в Турцию комплексов С-400 не имеют для Москвы политической подоплёки. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

Он добавил, что сам факт поставок С-400 не окажет влияния на российско-американские отношения.