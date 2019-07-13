Все четверо арестованных членов экипажа иранского танкера отпущены под залог без предъявления обвинений

Об этом говорится в твиттере полиции Гибралтара, ранее задержавшей судно Grace 1. Правоохранители добавили, что расследование дела еще продолжается, в связи с чем корабль не может быть выпущен из порта.

Танкер, шедший под флагом Панамы, подозревают в нарушении санкций, касающихся поставок иранской нефти. Предполагается, что судно доставляло сырье в Сирию. На прошлой неделе корабль задержали британские морские пехотинцы.