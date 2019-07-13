Американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну предъявили обвинения в попытке подкупа

Речь идет о потенциальных свидетелях, которые могли выступить в ходе судебного разбирательства по делу о торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Кроме того финансиста подозревают в интимных связях с несовершеннолетними. Он находится под домашним арестом.

Более десяти лет назад Эпштейн уже провел в тюрьме больше года по обвинению в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Впрочем, срок лишения его свободы оказался гораздо меньше ожидаемого. Министр труда США Александр Акоста, который в то время был гособвинителем, вчера подал в отставку на фоне вновь открывшихся обстоятельств.