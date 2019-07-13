В Приморье в оздоровительном лагере произошло массовое отравление детей

Это уже вторая вспышка кишечной инфекции в регионе за последнюю неделю.

Поле проверки дело завели по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Об этом говорится на сайте прокуратуры Приморского края. По ее данным, в больницу Владивостока поступило 25 детей с признаками кишечной инфекции. Всего, сообщали в Следственном комитете, заболело 28 детей. Все они – воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Юнга». Его работа пока приостановлена. Региональное управление Роспотребнадзора выявило нарушение санитарных требований к приготовлению и хранению продуктов, дезинфекционному режиму, содержанию помещений пищеблока. Причем это уже второй случай массового заболевания в лагере Приморского края за неделю. В Лазовском районе за медицинской помощью обратились почти 70 детей. Возбуждено уголовное дело.

Оба лагеря в настоящий момент закрыты на карантин.