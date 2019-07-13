Девять станций Сокольнической линии московского метро закрыты с сегодняшнего дня

Вплоть до следующей субботы поезда будут ходить только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». До «Коммунарки» можно будет добраться на компенсационных автобусах КМ. Как пояснили «Интерфаксу» в Центре организации дорожного движения, для их приоритетного проезда на маршруте в ежедневном режиме будут работать выделенные полосы, выезд на которые для такси закрыт.

Ограничения работы «красной» ветки связаны со строительством участка Большой кольцевой линии.