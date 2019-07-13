Италия готовит запрос в российские следственные органы по делу о предполагаемом финансировании партии «Лига»

Прокуратура Милана, по данным газеты Corriere della Sera, попросит о содействии выяснения ряда обстоятельств.

Поводом для расследования стала публикация на американском сайте BuzzFeed. В ней приводилась аудиозапись лидера «Лиги» с предполагаемыми российскими предпринимателями, где обсуждалась возможная сделка. В руководстве партии финансирование из России отвергли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту информацию бездоказательной.