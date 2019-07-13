Мосгорсуд отменил штраф против Центра организации дорожного движения на 500 тысяч рублей

Он был назначен по требованию ГИБДД за установку дорожных знаков меньшего размера.

Спор между ГИБДД и ЦОДД начался еще в прошлом году, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. По ее данным, подразделение дептранса установило на северо-востоке Москвы знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» меньшего размера, чем это предполагается ГОСТом. Кроме того, ЦОДД разместил экспериментальный указатель «Парковка для инвалидов», который обычно обозначается двумя знаков. В результате ГИБДД вынес два постановления: по первому Центр был оштрафован на 200 тысяч мировым судом, по второму штраф в 300 тысяч самостоятельно вынес инспектор. Речь шла о том, что ЦОДД для установки знаков применил предварительный национальный стандарт: в ведомстве считают, что это можно делать без согласований с ГИБДД при обеспечении необходимых условий. Именно эту позицию занял и Мосгорсуд: он отметил, что ЦОДД обеспечил безопасность, установив свои знаки в хорошо освещенных местах и на улицах, где максимальная разрешенная скорость не выше 60 км/ч.

В самом ЦОДД, комментируя решение Мосгорсуда, подчеркнули, что «были уверены в своей правоте», и заверили, что из-за уменьшенных знаков не случилось ни одного ДТП.