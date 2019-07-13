После массового отравления детей в приморском лагере «Юнга» заведено уголовное дело

По данным прокуратуры, 25 воспитанников были доставлены в больницу, с признаками кишечной инфекции. Сам лагерь сейчас закрыт на карантин – пишет «Интерфакс».

Региональный Роспотребнадзор нашел в учреждении массовые нарушения санитарных правил. Как отмечается, это уже это уже вторая вспышка дизентерии в детском лагере в Приморье на этой неделе. Ранее почти 70 человек были госпитализированы из лагеря «Юный рыбак». Сейчас все дети уже выписаны.