В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина»

Пострадавших нет. Уголовное дело расследуют по статье «теракт».

Фасад здания телеканала «112 Украина» получил повреждения. Снаряд из гранатомёта, судя по видео и фото с места инцидента, попал в вывеску с названием СМИ. Всё случилось около половины четвёртого утра. Жители по улице Дегтярёвская в Киеве, где находится телеканал, сообщили о звуке, похожем на взрыв. Эксперты выяснили, что здание обстреляли из гранатомёта. Тубус огнестрельного оружия нашли неподалёку от редакции. Его направят на экспертизу. В полиции назвали случившееся терактом. По данным силовиков, стрелявших было двое. В Киеве ввели спецоперацию, но пока никого не задержали. Ищут также возможных сообщников стрелявших. Телеканал 112 Украина отмечает, что сотрудники вчера призвали Службу безопасности, прокуратуру и дипломатические учреждения защитить коллектив от произвола радикалов. Они, как считают на телеканале, пытаются угрозами повлиять на редакционную политику. «112 Украина» лидер новостного информационного вещания страны. Он в десятке наиболее рейтинговых украинских телеканалов и входит в тот же медиахолдинг, что и NewsOne, который может лишиться лицензии за попытку провести телемост с Россией.

Союз журналистов Украины призвал силовиков тщательно расследовать случившееся и довести дело виновных в обстреле телеканала до суда. Об этом объявил глава организации Сергей Томиленко.