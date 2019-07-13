Президент Грузии выразила надежду на возобновление потока российских туристов

Саломе Зурабишвили в интервью немецкой газете «Дойче Велле» отметила, что в прошлом году страну посетили более полутора миллионов россиян и ни с кем, по выражению лидера, в республике ничего не произошло.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в первой половине года число путешественников из России выросло на треть и, как ожидалось, к концу 2019 рекорд по посещаемости будет и вовсе побит.

С 8 июля по указу Владимира Путина авиасообщение между странами было прекращено. Это – реакция Кремля на акции протеста, прошедшие в Тбилиси после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.