Столичная мэрия назвала незаконной запланированную встречу независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями

Акция назначена на завтра, неподалеку от метро «Пушкинская». По мнению кандидатов, процесс проверки подписей избирателей показывает предвзятость избиркомов к независимым депутатам. Под заявлением инициаторов акции подписались 17 человек, в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, а также Сергей Митрохин и Юлия Галямина. Московские власти говорят, что организаторы официально не уведомили их о проведении встречи, и поэтому могут быть привлечены к ответственности.