В Анкаре приземлился очередной российский самолет с новой партии элементов для С-400

Такие данные приводит телеканал Эн-ти-ви. Турецкое Минобороны информацию пока не подтвердило. Поставки зенитно-ракетных комплексов начались накануне. Вчера три грузовых самолета доставили на военную базу, несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава ЗРК.

На этом фоне исполняющий обязанности главы Пентагона провел срочные переговоры со своим турецкой коллегой. Вашингтон выступает резко против поставок российских систем Анкаре и угрожает исключить Турцию из программы новейших истребителей Ф-35.