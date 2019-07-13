Ракета Протон-М с космической обсерваторией на борту сегодня, как ожидается, будет запущена с космодрома Байконур

Ранее её старт несколько раз переносили.

Старт намечен на половину четвёртого дня по Москве. Ракету Протон заправляют топливом и готовят к запуску. С её помощью отправят в космос орбитальную обсерваторию «Спектр». Её создали российские и немецкие учёные. Она предназначена для изучения Вселенной: учёные планируют увидеть рентгеновские изображения чёрных дыр, галактик, нейтронных звёзд. Подготовку к запуску подтвердили разработчик ракеты — Центр Хруничева и Роскосмос. Запустить космический телескоп хотели ещё несколько недель назад. Однако из-за неполадок — проблем в электросистеме аппарата Спектр — старт пришлось отложить. Повторный запуск планировали накануне, но его опять перенесли, теперь уже на сутки. И вот сегодня ракета с космическим телескопом — если не возникнет непредвиденной ситуации — взлетит с Байконура. Спустя пару часов после запуска Спектр должен отделиться от носителя и начать полёт к специальной точке пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. В Роскосмосе ранее уточнили, что полёт к ней занимает почти три месяца.

В последний раз Россия запускала орбитальный телескоп 8 лет назад. На орбите он проработал семь с половиной лет вместо запланированных пяти.