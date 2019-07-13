Число жертв атаки на отель в Сомали возросло до 13 человек

Нападение боевиков произошло накануне.

Среди 13 погибших в отеле в городе Кисмайо несколько представителей СМИ, в том числе канадская журналистка, которая вела собственный интернет-канал для сомалийской общины Канады. Убиты также представители региональных властей, старейшины местных племен. Многих удалось спасти. Десятки человек получили ранения. Об этом агентству Reuters рассказали в полиции. Там также сообщили, что уничтожены 4 боевика, операция завершена. Вооруженные боевики совершили нападение после подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля, в нем находился смертник. В отеле в тот момент проходила встреча между старейшинами и парламентариями – они обсуждали предстоящие выборы. Боевики ворвались в здание и столкнулись с сотрудниками сил безопасности. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России радикальная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб».

Террористическая организация действует в основном в Сомали. Она пытается свергнуть центральное правительство страны.