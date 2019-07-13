Палата Представителей США запретила Трампу наносить удары по Ирану без одобрения Конгресса
Палата Представителей США запретила президенту США Дональду Трампу наносить удары по Ирану без одобрения Конгресса. По конституции США вопросы внешней политики разделены между президентом и Конгрессом. Но в последние десятилетия этот баланс существенно сдвинулся в пользу института президента. С приходом к власти Дональда Трампа, действия которого во внешней политике оказались непредсказуемы, Конгресс пытается восстановить равновесие. Два года назад законодательная власть уже запретила Трампу снимать санкции с России без одобрения Конгресса. Вчера Палата представителей — в голосовании, поддержанном обеими партиями, приняла резолюцию, которая обязывает Дональда Трампа получать одобрение Конгресса, прежде чем нанести удар по Ирану (при этом никак не ограничивает в нанесение удара в ответ на атаку со стороны Тегерана).
В июне США и Иран оказались на грани военного столкновения — после того, как Тегеран сбил американский дрон, Трамп сначала написал угрожающий твит, а через два дня заявил, что остановил военный удар по Ирану за 10 минут до его нанесения. Несмотря на громкую риторику, президент США оказался самым миролюбиво настроенным в своей администрации — он заявил, что остановил атаку, когда генералы ему сообщили, что в ее результате погибнет около 150 человек — и было бы непропорциональным ответом на сбитие беспилотного дрона, посчитал Трамп.