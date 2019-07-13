Турция готова обсудить с США опасность российских систем С-400 для американских самолетов F-35

Как сказал министр обороны республики, Анкара по-прежнему надеется получить от Вашингтона ранее обещанные истребители.

Накануне между главами военных ведомств двух стран прошли переговоры. Они состоялись после того, как Анкара опубликовала кадры первых поставок ЗРК от Москвы. Против этого неоднократно выступали США. Турецкий министр обороны отметил, что закупка С_400 была вызвана необходимостью и сказал, что Анкара также готова рассмотреть приобретение американских зенитных систем Patriot.