Кремль, по некоторым данным, обсуждает вариант парламентской реформы

Она должна помочь Владимиру Путину по окончании нынешнего президентского срока сохранить влияние в стране, утверждает агентство Bloomberg. Два источника, близких к Кремлю, и неназванного члена парламента от «Единой России» рассказали, что парламентское большинство даст Путину «полный контроль над изменением законов за три года до конца президентского срока». Подобные планы действительно существуют, их разработка давно ведется совместно с президентом, сказал «Эхо Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Большинство специалистов понимают, что Путин не может оставить пост главы государства, но и продолжать править нынешней Россией он тоже не может, сказал Орешкин. Следовательно, нужны кардинальные изменения в структуре государства, заключил эксперт.