Историю сестер Хачатурян покажут в театре

Материалом для спектакля стали тексты их допросов. Перформанс под названием «Три сестры» поставила режиссер «Независимого театрального проекта» Елена Павлова, пишет интернет-издание «Фонтанка». Она пояснила, что хочет привлечь внимание к проблеме «патриархального строя» и «домашнего насилия, которому подвергается каждая третья женщина» в нашей стране. Премьера постановки пройдет 25 июля в Бертгольд Центре в Петербурге. Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору. Девушки объясняют, что причиной стало домашнее насилие.