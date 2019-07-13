Сегодня Серена Уильмяс сыграет в финале Уимблдонского теннисного турнира с Симонов Халеп

Американка может завоевать первый титул Большого Шлема после возвращения в спорт.

Стремительно вернуться после рождения дочери Серене не удалось, Дважды она доходила до финалов турниров Большого Шлема, но оба раза, к своему крайнему разочарованию, проигрывала. Год назад здесь же, в Лондоне ее победила Ангелика Кербер из Германии, а чуть позже на Открытом Чемпионате США – японка Наоми Осака. Обе девушки после этого становились первыми ракетками мира. Серена была так расстроена, что закатила скандал, поссорившись с судьей. И вот сегодня третья попытка. Соперница – Симона Халеп в таком же положении, как и сама Серена. В декрет румынка, правда, не уходила, но этот год у нее пока получается не очень удачным. Она не выиграла ни одного титула и уступала даже там, где обычно побеждает, например в Мадриде. С Сереной она встретилась в четвертом круге открытого чемпионата Австралии и поиграла, правда в упорной борьбе.

В случае победы Серена Уильямс повторит рекорд, установленный Маргарет Корт из Австралии, которая за карьеру выиграла 24 турнира Большого Шлема.