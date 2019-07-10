Еще один фигурант арестован по делу замглавы Пенсионного фонда России

Накануне судья Басманного суда Москвы Артур Карпов отправил в СИЗО на два месяца топ-менеджера компании «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина. Чуть ранее судья Наталья Дударь постановила арестовать самого зампредправления Пенсионного фонда Алексея Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Помимо Иванова следует проверить всю организацию, в том числе ее руководителя, сказал «Эху Москвы» директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

руководитель Пенсионного фонда, по словам директора ФБК, переоформил имущество на свою тещу. Это было сделано в последний день года, чтобы данные не могли фигурировать в декларациях, добавил Иван Жданов.