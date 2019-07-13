Министр труда США ушел в отставку из-за сексуального скандала вокруг миллиардера Джеффри Эпштейна

Сейчас финансист арестован по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Теперь уже бывший министр труда Алекс Акоста был тем самым главным прокурором Майами, который одиннадцать лет назад заключил с Джеффри Эпштейном очень выгодную для последнего сделку с правосудием. Обвиняемый в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией — а проще говоря, мультимиллионер и финансист устраивал на своих виллах сексуальные оргии с несовершеннолетними, самым младшим из которых было по 14 лет, получил 13 месяцев тюрьмы — беспрецедентно низкое наказание, большинство из которого отбыл на своей вилле. Несколько месяцев назад суд вынес решение о том, что заключая тогда сделку с Эпштейном, прокуроры нарушили закон, не уведомив жертв преступления.

Эпштейна снова арестовали в прошлое воскресенье, по обвинениям в преступлениях того же периода. Еще два дня назад министр труда США Алекс Акоста защищал ту сделку, заявляя, что никто так не хотел тюрьмы для Эпштейна, как он.

Кстати, бывший министр — далеко не единственный из высокопоставленных людей, связанных с Эпштейном. Миллиардер был дружен с Дональдом Трампом. После ареста предпринимателя глава Белого дома сказал, что «перестал с ним общаться в какой-то момент», «не говорил с ним 15 лет» и что «не был его фанатом».