Сегодня тремя матчами продолжится первый тур российского футбольного чемпионата

Московский Спартак сыграет против новичка РПЛ клуба Сочи. На сборах спартаковцы прошлись по соперникам катком, победив 7-1, но с тех пор курортная команда обновилась больше чем наполовину. Клуб собрал почти всех, кто не имел игровой практики у грандов либо был свободен. В частности южане перехватили у Ростова Дмитрия Полоза, игравшего когда то за сборную России и подписали Федора Кудряшова, который выступает за нее сейчас. Вопрос в том, успеет ли эта компания сыграться. Спартак пока только поменял Зе Луиша на Изекиеля Понсе. Болельщики опасаются, что игра при этом останется такой же, как в прошлом году. Ростов принимает Оренбург. И та, и другая команда не обошлась без потерь, но у Оренбурга и до этого были проблемы с составом, а летом клуб не приобрел вообще никого. Перспективы выглядят довольно туманными. И наконец Уфа играет в Екатеринбурге с Уралом.

Телеканал Матч ТВ покажет встречу Спартак – Сочи, начиная с 19 часов.