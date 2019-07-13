Военный совет и оппозиция в Судане утвердят сегодня новую конституцию

На днях в стране был предотвращен очередной военный переворот.

Свержение президента Омара аль-Башира, ставшее кульминацией экономических протестов в стране, так и не привело к умиротворению. Жить лучше люди не стали. У власти по-прежнему находятся военные. В стране распущен парламент, действие конституции приостановлено. Новый проект главного закона страны военный совет должен сегодня обсудить и принять с оппозиционными силами. Есть договоренности и о создании компетентного гражданского правительства из технократов. Ожидается, что власть перейдет в руке избранных властей в течение двух лет.

В четверг военный совет сообщил о неудачной попытке переворота. Массовые выступления весной и в начале лета были жестко подавлены полицией. Около сотни человек погибли.

Оппозиция ранее заявляла о намерении провести демонстрации в эту субботу.