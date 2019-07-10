Жители кемеровского Киселевска планируют провести сегодня массовое чаепитие

На нем будут обсуждаться проблемы города. Ранее полиция предостерегала их от такого шага. Но, как рассказал «Эху Москвы» администратор группы «Типичный Кузбас» во Вконтакте Роман, горожане от планов не отказались. Даже больше – в повестку добавилось требование отставки мэра.

Роман добавил, что организаторы отказались принимать на своём чаепитии чиновников. Ранее жители Киселевска из-за неблагополучной экологической обстановки в городе попросили убежища у властей Канады.