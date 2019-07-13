КПРФ сегодня проведет всероссийскую акцию протеста

Лидер партии Геннадий Зюганов пообещал поднять на ней «все самые острые проблемы страны».

Акция в защиту интересов трудящихся и против административного произвола сегодня пройдет как минимум в 49 регионах страны. Помимо общефедеральной повестки, на митингах будут подниматься и местные вопросы. Кроме того, участники общероссийской акции выступят в поддержку бизнесмена и политика Павла Грудинина и потребуют прекратить «попытки рейдерского захвата» подмосковного совхоза имени Ленина.

Одна из целей сегодняшнего мероприятия – привлечь внимание к растущему давлению, которое оказывается на коммунистов. По мнению представителей КПРФ, это связано с избирательной кампанией. Утверждается, что против партийцев, занимающих должности губернаторов и мэров, началась настоящая информационная кампания, а также выросло число левых спойлеров, которые рассчитывают отобрать голоса у коммунистов.

В столице акция КПРФ начнется в 11 утра на Площади Революции.