Z Архив новостей новости
5 1 6 21
06:31, 13 июля 2019

Турция заверяет США, что покупка российской системы ПВО не означает смены стратегической позиции страны

Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар обсудил с американским коллегой Марком Эспером начало поставок из России комплексов С-400. После чего Пентагон отложил на неопределенный срок брифинг для прессы по этому вопросу. Анкара настаивает, что покупка вооружений у Москвы продиктована необходимостью. Ранее Вашингтон приостановил поставки в Турцию истребителей F-35 и пригрозил санкциями, если республика не откажется от покупки российской системы ПВО.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 423 6 38331 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 152 6 15135 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 225 6 25054 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Беда Грузии Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию

5 121 6 13602 08.07
Kгрузия, мид, мнения
Интервью Один

гости: Александр Жолковский, Лада Панова

Мне кажется, что в России действительно внешняя несвобода только подчеркивает внутреннюю сущность христианской души. Мне представляется, что она именно на этом контрасте и держится…

5 71 6 8268 12.07
#слушать 01:47:37 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Блоги

МИД РФ: Нынешний инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале

5 55 6 6446 08.07
Kмид, рф, грузия, тв, скандалы, политика, конфликты, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 89 6 10593 12.07
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Блоги

Похороны подводников, погибших при пожаре на подлодке в Баренцевом море Церемония закрытая…

5 198 6 57371 06.07
Kлошарик, память, трагедии, фото, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 209 6 26239 08.07
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 223 6 28849 11.07
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 56 6 8463 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 397 6 60889 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Либерализм, что-то новое… Типичное проявление постсоветского либерализма — это когда люди не имеющие базового образования легко бросаются грязью в тех, кого научное сообщество называет профессионалами…

5 36 6 6141 11.07
Kполитика, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Есть один вопрос. Ценит ли государство этих людей, которые погибли? Мы не знаем этих людей, поэтому говорить, герои это или не герои – но уж явно не преступники – очень трудно…

5 67 6 12057 07.07
#слушать 50:39 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Нацпроект «Дворец» Медведев призвал едроссов активнее включиться в разъяснительную работу по нацпроектам. А то плохо пока граждане о них информированы. Рискованный призыв. Едроссы в последнее время все больше шифруются…

5 98 6 39710 06.07
Kполитика, экономика, здравоохранение, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Именно для этого и проводится тестирование Основной сбой пришелся на связь с принтером и видеоцентром (не доставлялся сигнал), голосование же продолжалось для пользователей, но не для наблюдателей, что, конечно, критично…

5 74 6 13217 12.07
Kвыборы, технологии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Грузинская патриархия раскритиковала высказывания российского президента Слова Владимира Путина о том, что во времена СССР сначала была образована республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия, в Тбилиси назвали искажением исторических фактов

5 4 6 3445
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 70 6 119733 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Голосование

3124247
«Суды над отравительницами»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 7193 07.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин, мат и последствия Вы будете смеяться, но у Путина и его обслуги остается один вариант – бомбить Воронеж! То есть, под видом наказания строптивого соседа, наказать своих…

5 255 6 231481 08.07
Kгрузия, журналистика, внешняя политика, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 67 6 94703 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7938810
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4110868

Сегодня в эфире