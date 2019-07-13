Турция заверяет США, что покупка российской системы ПВО не означает смены стратегической позиции страны

Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар обсудил с американским коллегой Марком Эспером начало поставок из России комплексов С-400. После чего Пентагон отложил на неопределенный срок брифинг для прессы по этому вопросу. Анкара настаивает, что покупка вооружений у Москвы продиктована необходимостью. Ранее Вашингтон приостановил поставки в Турцию истребителей F-35 и пригрозил санкциями, если республика не откажется от покупки российской системы ПВО.