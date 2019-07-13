В отставку из-за скандала с миллиардером Джеффри Эпштейном ушел министр труда США Александр Акоста

В прошлом он в ранге федерального прокурора курировал дело, в рамках которого Эпштейн обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Акоста тогда одобрил сделку Эпштейна с правосудием. В итоге финансист избежал федеральных обвинений и получил самое мягкое наказание – 13 месяцев лишения свободы. Сейчас 66-летний миллиардер арестован и вновь обвиняется в торговле людьми. Его также подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками.