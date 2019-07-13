Власти США утвердили соглашение с Facebook о штрафе в 5 млрд. долларов

Социальная сеть выплатит такую сумму за нарушения при обработке личной информации пользователей. Как пишет газета Thee Wall Street Journal, расследование в отношении Facebook проводилось после сообщений о том, что сведения о пользователях сети оказались в распоряжении британской компании Cambridge Analytica. Речь идет о персональных данных примерно 87 млн. человек. Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США.