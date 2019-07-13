С Байконура сегодня запустят ракету «Протон» с космической обсерваторией

Ранее старт уже дважды переносился по техническим причинам.

Запуск «Протона» должен был состояться накануне, но из-за выявленных проблем с ракетой-носителем его решено было перенести на сегодня. Утром будет принято окончательное решение по поводу старта.

Первоначально запуск вовсе планировался на 21 июня, но тогда специалисты выявили проблемы в работе источника тока космической обсерватории «Спектр-РГ», которую должны вывести на орбиту. Хотя в «Роскосмосе» заверили, что неисправность не была критичной, в итоге специалисты приняли решение не рисковать уникальным аппаратом и дать время на ее устранение. Для этого ракету с телескопом пришлось снять со стартового комплекса.

Аппарат «Спектр-РГ» представляет собой орбитальную астрофизическую обсерваторию, с помощью которой ученые рассчитывают изучать Вселенную в рентгеновском диапазоне длин волн.

Как сообщает «Интерфакс», активная работа телескопа должна начаться через три месяца после запуска, когда он достигнет заданной точки.