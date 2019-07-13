Илья Яшин утверждает, что Мосгоризбирком признал у него недействительными больше допустимого количества подписей

Глава Красносельского муниципального округа написал на своей странице в Facebook, что речь может идти о более чем 11% при максимально допустимых 10%. По словам политика, большинство подписей забраковали с помощью базы МВД, он назвал это «абсолютным мошенничеством». Яшин пишет, что у него не было возможности контролировать проверку данных по базе, и она прошла тайно. Юристы его штаба подготовят возражения, которые будут рассмотрены на заседании избиркома 15 июля. Представители Мосгоризбиркома слова политика пока не комментировали.