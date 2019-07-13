Арестованному в США миллиардеру Джеффри Эпштейну предъявили новые обвинения

Прокуратура штата Нью-Йорк считает, что он пытался подкупить свидетелей по делу о вовлечении в сексуальную эксплуатацию. Как передает агентство Reuters, Эпштейн в прошлом году перевел суммарно 350 тыс. долларов двум неназванным лицам. На этом основании прокуратура требует отказать миллиардеру в праве выйти на свободу до завершения процесса. Больше десяти лет назад миллиардер признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Тогда он получил минимальное наказание – чуть больше года лишения свободы.