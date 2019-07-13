Ливанская группировка «Хезболла» утверждает, что власти США пытаются установить с ними контакты

По словам лидера организации Хасана Насраллы, администрация американского президента Дональда Трампа стремится открыть каналы коммуникации через посредников, передает агентство Reuters. Бойцы шиитской группировки в последние годы активно участвовали в войне в Сирии на стороне правительственных войск. Многие страны, в том числе и США, считают организацию террористической. Против «Хезболлы» действуют американские санкции.