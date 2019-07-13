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05:05, 13 июля 2019

Ливанская группировка «Хезболла» утверждает, что власти США пытаются установить с ними контакты

По словам лидера организации Хасана Насраллы, администрация американского президента Дональда Трампа стремится открыть каналы коммуникации через посредников, передает агентство Reuters. Бойцы шиитской группировки в последние годы активно участвовали в войне в Сирии на стороне правительственных войск. Многие страны, в том числе и США, считают организацию террористической. Против «Хезболлы» действуют американские санкции.



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