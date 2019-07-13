Грузинская патриархия раскритиковала высказывания российского президента

Слова Владимира Путина о том, что во времена СССР сначала была образована республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия, в Тбилиси назвали искажением исторических фактов. Такая ошибочная интерпретация, говорится на сайте патриархии Грузии, в республике воспринимается как вызов.

В прошлом месяце в Тбилиси начались массовые протесты. Они были вызваны визитом в республику группы российских депутатов. На этом фоне Кремль запретил прямые авиарейсы между двумя странами, как российским, так и грузинским компаниям.