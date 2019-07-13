Кремлевская администрация, по некоторым данным, обсуждает вариант парламентской реформы

Она должна помочь Владимиру Путину по окончании нынешнего президентского срока сохранить влияние в стране, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и неназванного члена парламента от «Единой России». Речь идет о том, чтобы президент смог в будущем стать премьер-министром с расширенными полномочиями. Предполагается сократить в два раза долю депутатов Госдумы, которых избирают по партийным спискам. Это вызвано падением рейтингов «Единой России», утверждает агентство. В то же время парламентское большинство даст Путину «полный контроль над изменением законов за три года до конца президентского срока». В президентской администрации публикацию агентства пока не комментировали.